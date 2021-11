Gouden tip van 15.000 euro in zaak fatale mishandeling Mallorca

Het Openbaar Ministerie (OM) looft 15.000 euro uit voor de gouden tip in het onderzoek naar de fatale mishandeling op Mallorca, afgelopen zomer. Daarbij kwam de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen om het leven.

Vanavond wordt in tv-programma Opsporing Verzocht opnieuw aandacht besteed aan de zaak. De politie is op zoek naar een nog onbekende getuige van het geweld op het vakantie-eiland, die de mishandeling mogelijk heeft gefilmd. In het programma wordt een foto getoond van de man.

In een eerdere uitzending deed de vader van het slachtoffer al een oproep aan getuigen om zich te melden. Dat leidde tot meerdere tips.

Gevlucht naar Nederland

Op 14 juli waren er meerdere geweldsincidenten op Mallorca. Bij een gevecht in een café raakten meerdere mensen gewond. Daarna volgde het fatale incident op de boulevard. Heuvelman werd zo ernstig mishandeld dat hij enkele dagen later overleed. De vermoedelijke daders vluchtten direct naar Nederland. Uiteindelijk droeg de Spaanse justitie de zaak over aan het Openbaar Ministerie.

Het OM verdenkt in totaal acht personen uit het Gooi van betrokkenheid bij de gewelddadigheden op Mallorca. Vijf van hen zitten nog vast. Halverwege november is de eerste openbare zitting bij de rechtbank Midden-Nederland in Lelystad, meldt Omroep West.