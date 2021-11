Podcast De Dag: het rookgordijn rond de e-sigaret

De e-sigaret is al een tijd aan een opmars bezig en wordt door velen gezien als een minder schadelijk alternatief voor roken. Maar er zijn ook grote zorgen over de opkomst van vapen. Meer dan 180 landen, waaronder Nederland, overleggen deze week in Genève over een strenger tabaksbeleid. Misschien wel de belangrijkste vraag is wat te doen met de e-sigaret.

Moeten daarvoor dezelfde strenge regels gelden als voor de gewone sigaret, of zou 'dampen' juist gestimuleerd moeten worden omdat het minder schadelijk is? Of is dat een rookgordijn van de tabaksindustrie?

Hoogleraar preventieve geneeskunde Onno van Schayck, verbonden aan de Universiteit Maastricht, vertelt in podcast De Dag wat we tot nu toe weten over hoe schadelijk de e-sigaret zelf eigenlijk is en wat de opkomst van vapen volgens hem betekent voor de strijd tegen roken.

