De uitzending van 9 november

Migranten ingezet als politiek wapen

Duizenden migranten trekken onder begeleiding van Wit-Russische grensbewakers naar de Poolse grens, in een poging de EU binnen te komen. In groepjes probeerden ze vervolgens die grens over te steken, telkens tegengehouden door Poolse militairen. Wit-Rusland beschuldigt Polen van inhumaan beleid, maar volgens EU-landen stuurt Wit-Rusland bewust migranten de grens over. Hoe het er in het grensgebied precies aan toegaat, proberen Polen en Wit-Rusland stil te houden.

Saskia Dekkers is in het gebied en doet vanavond verslag.