Formule 1-koorts in Assen neemt toe: 'Waarom geen tweede grand prix in Nederland?'

Nu de kalender voor de Formule 1 wordt uitgebreid met extra races en Max Verstappen op koers ligt om wereldkampioen te worden, gaat het ineens ook weer over een grand prix in Assen. Maar hoe reëel is een tweede race in Nederland? De financiering is al rond, klinkt het in diverse media. "Dat is eigenlijk geen nieuws, want dat was al zo", zegt promotor Lee van Dam. "En die externe partij blijft voorlopig ook aan dit project verbonden." Maar het vuurtje is wel degelijk aangewakkerd, merkt ook Jos Vaessen. Als voorzitter van de stichting die zo'n prestigieuze grand prix naar Drenthe wil halen, proeft hij dat het sentiment de laatste tijd is omgeslagen. Onder coureurs en toeschouwers. Maar ook vanuit hogere rangen.

Quote We moeten de veiligheid wat upgraden en een stuk van de baan verleggen. Maar die aanpassingen zijn in één winter gedaan. Circuitdirecteur Arjan Bos voorziet geen enkel probleem bij de organisatie van een Formule 1-race.

Het was altijd Zandvoort tegen Assen, in de strijd om de Formule 1 in Nederland te laten terugkeren. "Ze hebben die slag goed voorbereid en gewonnen", kent Vaessen zijn plek. "Maar er is de laatste jaren een hoop veranderd in de sport, met nieuwe mensen aan het roer. We gaan de komende tijd rustig onze voelsprieten uitsteken. Want blijft het een wens of is het echt haalbaar?"

Jake Dixon, Nicolo Bulega en Bo Bendsneyder tijdens de Moto2-race op het circuit van Assen - ANP

Het circuit van Assen ziet geen enkel obstakel: de Formule 1 is van harte welkom. "We moeten de veiligheid wat upgraden en een stuk van de baan verleggen. Maar die aanpassingen zijn in één winter gedaan", beweert directeur Arjan Bos. "Verder beschikken we al over alle benodigde faciliteiten, bewijst ook de jaarlijkse TT. Wij zouden heel erg blij zijn als het doorgaat." De gemeente en de provincie spraken eerder al hun steun uit. Vanuit de landelijke politiek werd wel benadrukt dat de organisatie zelf zijn broek moest kunnen ophalen. Er zullen nog wat milieukwesties spelen, maar ook hier ziet Vaessen in eerste instantie geen onoverbrugbare hordes. Exclusieve overeenkomst Zandvoort De sleutel ligt bij de FOM (Formula One Management), die verantwoordelijk is voor de racekalender. En toch ook bij Zandvoort, dat een contract heeft voor de Grand Prix van Nederland tot en met 2023. "We hebben een exclusieve overeenkomst voor drie jaar, met een optie voor nog twee races", herhaalt sportief directeur Jan Lammers nog maar eens. "Na het succes van dit jaar is er de intentie en ook de verwachting dat die optie gelicht gaat worden. Zonder onze medewerking zou er dus niks mogen in Assen..."

Maverick Vinales op het circuit in Assen - ANP

Lammers wil niet vooruitlopen op de zaken en aan allerlei speculaties meedoen, maar Vaessen gooit op zijn beurt wel wat olie op het vuur. "Francorchamps claimde dat alleenrecht in het verleden ook, voor alleen een grand prix in Spa in de Benelux. En zie: Zandvoort is er ook bijgekomen op de kalender. Want volgens mij mag je zulke afspraken volgens de Europese regelgeving ook helemaal niet maken." 'Onze ogen geopend' Toch komt na de toewijzing aan Zandvoort ook Assen ineens weer in beeld bij de FOM. Kort na de uitbraak van het coronavirus wordt er gekeken naar circuits die als back-up kunnen dienen als er races vanwege de pandemie moeten worden geschrapt. "Maar dat was wat ons betreft geen optie", zegt Vaessen. "We wilden Zandvoort niet in de wielen rijden." "Toch heeft dat ook onze ogen weer geopend", blijft Van Dam immer optimistisch over een race in Noord-Nederland. "En het idee van één race per land is inmiddels achterhaald. Italië kan drie grand prixs houden, Oostenrijk twee. Dus waarom het land van misschien wel de wereldkampioen ook niet?" In september streek het Formule 1-circus neer in Zandvoort. En dat gebeurt ook de komende jaren:

Zo ziet circuit Zandvoort er tijdens de opbouw uit vanuit de lucht - NOS

Waar eerst werd gestreden tegen Zandvoort, hoopt Assen nu mee te liften op de euforie die het evenement in de badplaats teweegbracht. "Zandvoort had een sterke lobby. Met de traditie in de autosport, een invloedrijke prins en de ligging in de buurt van Amsterdam", somt Vaessen de ingrediënten op die de Grand Prix van Nederland volgens hem in alle opzichten tot een succes maakten. "Het zou toch ook geweldig zijn voor de Nederlandse fans, nog een race hier?" Assen kan volgens Vaessen ook voldoende gewicht in de schaal leggen, als het mee zou mogen dingen voor een plekje op de F1-kalender. "De infrastructuur ligt hier al. We hebben zelfs een vliegveld in de buurt. Assen is vertrouwd met het organiseren van grote evenementen en we beschikken over genoeg eigen financiën. We richten ons niet alleen op Nederland, want ook voor Noord-Duitsers zou het geweldig zijn als hier een race komt."

Quote Dit brengt toch ook iets teweeg van: daar gaan we weer. Jan Lammers over een mogelijke grand prix in Assen.

Het heeft veel voeten in de aarde om een grand prix binnen te halen. Heel veel voeten, is de ervaring van Lammers in het aanlooptraject naar Zandvoort. En dan meldt Assen zich ineens aan het front. "Dat brengt toch ook iets teweeg van: daar gaan we weer." Zover is het nog niet. Ze geven zichzelf in het noorden nog enkele maanden om de situatie goed in kaart te brengen. "Het succes van Zandvoort helpt", aldus Vaessen.

Jos Verstappen met zoon Max - ProShots