Twee verdachten opgepakt voor betrokkenheid bij neersteken agent in Cannes

De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt die betrokken zouden zijn bij het steken van een agent, gisteren in Cannes. Over hun identiteit is niets bekendgemaakt.

Een man trok gisterochtend bij een politiebureau het portier van een auto met drie agenten open. Hij stak op een van de agenten in, maar die droeg een kogelwerend vest en bleef daardoor ongedeerd. Een van de andere agenten schoot de aanvaller daarop neer. Die raakte zwaargewond.

De twee verdachten die nu zijn opgepakt, zouden bekenden van de dader zijn. Het is niet bekend wat hun rol zou zijn geweest, maar de politie zegt dat ze worden aangeklaagd voor poging tot doodslag.

De aanvaller is een man met de Algerijnse nationaliteit, die een Italiaanse verblijfsvergunning heeft. Volgens Franse media handelde hij "uit de naam van de profeet". De man staat niet op de lijst met geradicaliseerde personen.