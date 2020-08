Boeren op Mediapark voor optreden minister in tv-programma Zomergasten

Leden van actiegroep Farmers Defence Force staan met trekkers op het Mediapark vanwege een optreden van minister Carola Schouten in het tv-programma Zomergasten, waar ze vanavond de vijfde gast van dit seizoen is.

Ze hebben zestien trekkers vier rijen dik op de weg bij de hoofdingang gezet en willen aandacht vragen voor hun problemen. "Het is niet de bedoeling de uitzending te verstoren, want we snappen ook wel dat we daarmee geen goodwill kweken", zeggen de boeren.

De politie is aanwezig en heeft een helikopter ingezet om de situatie in de gaten te houden.

Farmers Defence Force vindt het onverteerbaar dat "de incompetente minister op de Staatszender een charmeoffensief gaat voeren", terwijl er de hele zomervakantie al niets gebeurt aan het landbouwbeleid en de boeren nog op duidelijkheid moeten wachten over de hoeveelheid toegestane eiwitten in het veevoer. Schouten wil die verlagen om de stikstofuitstoot terug te dringen.