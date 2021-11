Poolse premier bij Wit-Russische grens: migrantencrisis bedreiging voor EU

De Poolse premier Morawiecki noemt de situatie aan de grens met Wit-Rusland bedreigend voor de hele Europese Unie. Gisteren trok een grote groep migranten vanuit Wit-Rusland naar de grens in een poging Polen binnen te komen. Ze werden daar begeleid door Wit-Russische grensbewakers.

Er zouden nu ongeveer 4000 migranten in het beboste gebied zitten. Volgens het Duitse persbureau DPA brachten die de nacht in tenten door bij temperaturen onder nul. Het is daar volgens de Poolse politie vannacht rustig gebleven.

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR maakt zich zorgen om de situatie van de mensen daar: "We hebben herhaaldelijk gezegd dat het gebruik van vluchtelingen, asielzoekers en migranten om politieke doelen te bereiken onacceptabel is en moet stoppen." Ook de Europese Commissie veroordeelt het Wit-Russische beleid: "Wit-Rusland moet stoppen met het misbruiken van migranten voor politieke doeleinden", zegt een woordvoerder van EC-voorzitter Von der Leyen.

Het is moeilijk in te schatten hoe de situatie in het grensgebied is; de noodtoestand is er van kracht waardoor journalisten en waarnemers er niet naartoe kunnen. Wel gaan op Twitter beelden rond waarop te zien en te horen is dat er geschoten wordt. Wie er schiet en of er gewonden of doden zijn, is niet duidelijk.

Zo verliep de nacht: