Privacywaakhond: voorgestelde anti-fraudewet kan nieuwe toeslagenaffaire worden

De Eerste Kamer moet een nieuwe wet voor het opsporen van fraude en criminaliteit niet aannemen. Dat adviseert de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de privacytoezichthouder, die door de Eerste Kamer om advies was gevraagd, is de kans te groot dat mensen "op het verkeerde lijstje" terechtkomen.

Een wrang detail daarbij is dat de Tweede Kamer vorig jaar instemde met het wetsvoorstel op de dag dat het rapport 'Ongekend onrecht' over de toeslagenaffaire naar buiten kwam.

Het is niet de eerste keer dat er kritiek is op systemen van de overheid om fraude en criminaliteit op te sporen. De meeste aandacht kreeg de kinderopvangtoeslagaffaire, waarbij ouders ten onrechte als fraudeurs werden bestempeld, waardoor ze grote bedragen moesten terugbetalen en zwaar in de problemen kwamen. Daarbij vond etnisch profileren plaats.

Dat mag niet zomaar: er moet sprake zijn van 'zwaarwegende algemene belangen'. Maar volgens de privacywaakhond is dat in de nieuwe wet te vaag. "Deze wet maakt mogelijk dat bijna alles kan en mag, ook voor burgers die echt niks fout hebben gedaan", stelt Wolfsen.

De regering kan dan samenwerkingsverbanden aanwijzen die gegevens van burgers mogen uitwisselen. De gedachte is dat overheidsinstanties daarmee meer data in handen krijgen waarmee ze gerichter naar fraude en ondermijnende criminaliteit kunnen zoeken.

In een van de voorgestelde opsporingsprojecten, dat zich bezighoudt met de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, kunnen heel veel persoonsgegevens worden gedeeld. Dat varieert van informatie over iemands woonsituatie en financiële gegevens tot zelfs informatie over seksueel gedrag en geaardheid. Ook gegevens van familie en vrienden kunnen worden uitgewisseld.

Volgens Wolfsen is het een slecht idee als de regering bovendien eigenhandig kan bepalen wie informatie mag uitwisselen, zonder tussenkomst van het parlement.

De privacywaakhond vindt dat het door de nieuwe wet te makkelijk wordt om in een fraude-opsporingssysteem terecht te komen. Dat kan al als er sprake is van 'een signaal' dat er iets mis is.

Dat is wel erg vaag, stelt Wolfsen. "Dat kan dan dus ook zijn dat iemand iets meldt over zijn buurman, die in een te grote auto rijdt en zich afvraagt hoe hij die betaalt. Bij de Belastingdienst zag je bijvoorbeeld tips van een kwade ex-geliefde of een boze buurman."

Ook mogen gegevens nog breder worden gedeeld als er "een eerste vermoeden van onrechtmatige activiteiten" is. Maar welke activiteiten dat zijn, en met wie de gegevens dan mogen worden gedeeld, is niet duidelijk.

"Je moet dit soort dingen doen op basis van een wet die goed is. We hebben gemerkt dat vertrouwen op blauwe ogen niet werkt", aldus Wolfsen. "Deze wet moet veel preciezer."

Wat gebeurde er precies in de toeslagenaffaire? NOS op 3 legt het uit in deze video: