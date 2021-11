20 kinderen omgekomen door brand in school Niger, drie dagen van rouw afgekondigd

In Niger zijn zeker 20 kinderen omgekomen nadat er een brand op een school was uitgebroken. Het vuur kon door het rieten dak snel om zich heen grijpen. De slachtoffers waren tussen de 3 en 8 jaar.

Nog eens veertien kinderen zijn gewond geraakt, van wie vijf ernstig. De oorzaak van de brand in Maradi, de tweede stad van Niger, is nog onbekend. Het land heeft drie dagen van rouw afgekondigd.

Het is al de tweede keer dit jaar dat kinderen omkomen bij een brand op een school in het Afrikaanse land. In april kwamen twintig kinderen om in Niamey, de hoofdstad.

De regering heeft nu scholen opgeroepen om geen lessen meer te geven in lokalen met rieten daken. VN-kinderrechtenorganisatie Unicef zegt in een reactie dat "geen enkel kind gevaar zou moeten lopen op school".