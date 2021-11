Bestuur triatlonbond stapt op naar aanleiding van rapport over misstanden

Het bestuur van de Nederlandse Triathlon Bond stapt met onmiddellijke ingang op. Aanleiding zijn de conclusies in een rapport over de sociale veiligheid binnen het nationale trainingscentrum in Sittard.

De beleidsbepalers zeggen in een persbericht "plaats te willen maken voor een nieuw bestuur dat in vertrouwen en zonder last van het verleden een nieuwe fase in kan gaan".

Grensoverschrijdend gedrag

Onderzoeksbureau Fijbes nam de afgelopen maanden de gang van zaken in het trainingscentrum onder de loep. Daaruit bleek dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Groepsvorming, uitsluiting, roddelen en pestgedrag bepaalden de sfeer in negatieve zin. "Een sociale dynamiek waardoor belangrijke signalen niet worden opgemerkt en/of opgepakt", zo luidde de conclusie.

De NTB heeft met onmiddellijke ingang Rita van Driel benoemd tot onafhankelijk adviseur sociale veiligheid.