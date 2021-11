Limburgse ziekenhuizen kunnen geen nieuwe coronapatiënten meer aan

Ziekenhuizen in Limburg kunnen op dit moment geen verdere toestroom van coronapatiënten meer aan. In een gezamenlijke verklaring slaan de ziekenhuizen alarm: "We stevenen rechtstreeks af op een zorginfarct en het hele systeem loopt vast."

De ziekenhuizen spreken van een "code zwart op lokaal niveau", wat volgens hen binnenkort ook in andere delen van Nederland zal plaatsvinden ."We voelen ons alleen staan in deze strijd. Kortom: deze situatie is niet meer vol te houden."

De bezettingen in de Limburgse ziekenhuizen ligt qua bezetting op het niveau van Kerst vorig jaar, schrijven de ziekenhuisbestuurders. Op dat moment bevond Nederland zich in een lockdown. Tegelijkertijd is het ziekteverzuim onder het verpleegkundig- en medisch personeel groter dan tijdens eerdere golven.

De bestuurders roepen demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid op om per direct te beginnen met het toedienen van de boosterprik voor de kwetsbaarste patiënten en al het zorgpersoneel. Zij benadrukken dat buurlanden daar al wel mee begonnen zijn.

Snijden in oncologie 'onverantwoord'

Volgens de vijf ziekenhuizen is de enige optie om coronazorg verder op te schalen door te snijden in oncologische behandelingen. "Dat is onverantwoord", stellen de bestuurders. "Bovendien zijn er vele duizenden andere patiënten die al maandenlang wachten op een behandeling."

Gisteren werd al bekend dat het Zuyderland Ziekenhuis, met vestigingen in Heerlen en Sittard, geen nieuwe coronapatiënten meer kan opvangen. Zij worden noodgedwongen naar andere ziekenhuizen buiten Limburg gestuurd.

Zuyderland-bestuurder David Jongen zei gisteren tegen 1Limburg dat er stevige maatregelen nodig zijn. Een nieuwe lockdown wilde hij niet uitsluiten. "We moeten ervoor zorgen dat iedereen weer rekening houdt met de omgangsregels."

Geen 11e van de 11e

In Limburg ligt het aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners gemiddeld genomen hoger dan in de rest van het land. Gisteren werden in Limburg 1144 nieuwe besmettingen gemeld.

Donderdag, 11 november, is officiële aftrap van het carnavalsseizoen. Vanwege de vele coronabesmettingen zijn de festiviteiten in veel steden en dorpen al afgelast.

In de veiligheidsregio Limburg-Noord hebben de burgemeesters besloten alle grote evenementen rond de carnavalsstart af te gelasten. In de regio Limburg-Zuid werd daar niet toe besloten, maar onder meer Heerlen, Kerkrade en Brunssum hebben hun evenement geannuleerd. In Maastricht gaat de opening wel door, maar wel met beperkt publiek