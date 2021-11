Krabben kunnen weer schuilen: tientallen kunstmatige riffen geplaatst bij Lauwersmeerdijk

Langs de Lauwersmeerdijk in Groningen worden de komende tijd kunstmatige riffen in de Waddenzee geplaatst. Die moeten het onderwaterleven verbeteren en de biodiversiteit vergroten.

De kunstmatige riffen bestaan uit betonnen elementen waar onder meer vissen, krabben en kreeften in kunnen schuilen, en waar mosselen en oesters zich aan kunnen hechten.

In Zeeland en het Noordzeekanaal lopen al soortgelijke proeven met betonnen kunstriffen, maar op kleinere schaal. Die bleken volgens de betrokken partijen een groot succes. Zo was het in Zeeland geplaatste element binnen een jaar overwoekerd met zeedieren- en planten.