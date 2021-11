GGD ziet explosieve toename in coronatests, ook zelftesten soms uitverkocht

De GGD ervaart een "explosieve toename" in testafspraken en -afnames. Gisteren zijn er ruim 100.000 testafspraken gemaakt en ruim 77.000 testen afgenomen. Voor vandaag zijn er al 75.000 afspraken gepland. Daar komen 200 tot 300 afspraken per minuut bij.

"Deze explosieve toename overstijgt alle verwachtingen en de GGD's zetten alle zeilen bij om aan de enorme testvraag te voldoen", schrijft de GGD in een verklaring. Het totale aantal testafnames zit op het niveau van de pieken tijdens december 2020 en februari/maart 2021.

De GGD verwacht dat de piek nog niet bereikt is. De afgelopen week steeg het aantal testafspraken iedere dag op rij. Dat is niet eerder voorgekomen sinds het begin van het grootschalig beschikbaar stellen van coronatests, op 1 juni vorig jaar.

De snelle toename leidt ertoe dat de telefoonlijn om een afspraak te maken voor een coronatest soms overbelast raakt. Ook via coronatest.nl zijn er soms geen testlocaties vindbaar. In beide gevallen adviseert de GGD om het later nog eens te proberen. "We zetten al onze capaciteit in om aan de stijgende vraag te voldoen", aldus de GGD.

Vorige week 30 procent meer tests

Vorige week is de vraag naar coronatests met 30 procent toegenomen, blijkt uit cijfers van GGD GHOR Nederland. Vorige week werden ongeveer 405.000 tests afgenomen, een week eerder waren dat er nog zo'n 280.000. Volgens de GGD is de testbehoefte momenteel erg groot. "Het is enorm druk, maar we schalen continu op en we kunnen het aan."

Vorige week bleek nog dat de testbereidheid afnam. Uit een gedragsonderzoek kwam naar voren dat ongeveer 40 procent van de mensen met klachten zich laat testen. De testbereidheid is een van de criteria die worden gebruikt om over nieuwe maatregelen te adviseren.