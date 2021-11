Drukte bij GGD-lijn coronatestafspraak, ook zelftesten soms uitverkocht

De animo voor coronatests is groot. Het officiële afsprakennummer van de GGD is bij vlagen overbelast. Bellers krijgen via een bandje het verzoek om later nog eens te bellen. Ook zelftests zijn populair: drogisterijen moeten soms nee verkopen.

Vorige week is de vraag naar coronatests met 30 procent toegenomen, blijkt uit cijfers van GGD GHOR Nederland. Vorige week werden ongeveer 405.000 tests afgenomen, een week eerder waren dat er nog zo'n 280.000. Volgens de GGD is de testbehoefte momenteel erg groot. "Het is enorm druk, maar we schalen continu op en we kunnen het aan."

Vorige week bleek nog dat de testbereidheid afnam. Uit een gedragsonderzoek kwam naar voren dat ongeveer 40 procent van de mensen met klachten zich laat testen. De testbereidheid is een van de criteria die worden gebruikt om over nieuwe maatregelen te adviseren.