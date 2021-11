Vijftien gemeenten bieden sneller hulp bij hypotheekachterstand

Vijftien gemeenten beginnen in januari een proef om sneller hulp te bieden aan huiseigenaren die hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Onder meer Amsterdam, Rotterdam en Arnhem doen mee. Het gaat om vroegtijdig ingrijpen, zodat de problemen niet groter worden.

Volgens demissionair staatssecretaris Wiersma zijn er naar schatting 600.000 huishoudens met financiële problemen die ze zelf niet meer kunnen oplossen. "Dus dat is een behoorlijke groep", zei hij vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal, "die het over de schoenen loopt. Dat kan echt je hele leven in beslag nemen.

Bij achterstanden bij het betalen van de huur, de energierekening, het drinkwater of de zorgkosten gaat al na een paar maanden een seintje, van bijvoorbeeld de energieleverancier, naar de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dat staat in een wet die op 1 januari is ingegaan.

Vroeg stadium

In de proef wordt de groep uitgebreid met mensen die problemen hebben met het betalen van hun hypotheek of een belastingschuld hebben bij de gemeente. Die kunnen bijvoorbeeld ook al in een vroeg stadium een telefoontje van hun bank krijgen met de vraag of zij hulp nodig hebben. Dat voorkomt dat zij uit schaamte te lang wachten.

De gemeente kan op verschillende manieren helpen, zegt de staatssecretaris. "Die kan de schuld soms overnemen en met de schuldeisers in onderhandeling gaan om een goede regeling te treffen. Maar veel mensen wachten te lang om aan te kloppen voor hulp."

De proef start met ingang van 2022 en zal vier jaar duren. Als het aan de staatssecretaris ligt, wordt deze vorm van schuldhulpverlening straks "in veel meer gemeenten" ingevoerd en worden de nieuwe doelgroepen straks ook toegevoegd aan de wet. Hij denkt dat veel mensen er baat bij kunnen hebben. "Zeker in deze coronatijd, als je je baan bent kwijtgeraakt. In dat soort heel moeilijke omstandigheden willen we een handje helpen."