Politieactie in Nederland en België tegen drugsbende, zes verdachten aangehouden

Bij een grote politieactie op meerdere plekken in Nederland en België zijn zes mensen opgepakt. Er worden doorzoekingen gedaan in onder meer Bergeijk, Eindhoven, Utrecht en het Belgische Pelt.

De arrestanten worden ervan verdacht deel uit maken van een criminele organisatie die synthetische drugs produceert en verhandelt. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Er zijn zo'n 250 Nederlandse agenten en 25 Belgische agenten bij de actie betrokken. "We zijn vanochtend rond 05.00 uur begonnen en de actie is nu nog bezig", zei een woordvoerder van de politie Oost-Brabant vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Bekijk hier beelden uit Bergeijk: