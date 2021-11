Oranje en Van Gaal beginnen in Zeister bossen aan week van de waarheid

Het Nederlands elftal verzamelt zich vanmiddag om 13.00 uur in Zeist voor de laatste twee kwalificatieduels, waarin plaatsing voor het WK in Qatar kan worden veiliggesteld. Montenegro en Noorwegen zijn komende week de laatste twee tegenstanders in de groep. Oranje verkeert onder bondscoach Louis van Gaal in blakende vorm, met vier zeges op rij. De voorsprong op Noorwegen bedraagt twee punten, Turkije volgt op vier.

De stand van zaken in de groep van Oranje - NOS

Als Noorwegen zaterdag vroeg in de avond punten verliest tegen Letland, kan Oranje zich een paar uur later al in het Gradski-stadion van hoofdstad Podgorica van Montenegro voor het WK plaatsen. Anders valt de beslissing komende dinsdag in De Kuip. Play-offs als vangnet Mocht het Nederland niet lukken om groepswinnaar te worden, dan geeft de tweede plek nog recht op play-offs: twaalf landenploegen strijden daar om slechts drie tickets. De laatste keer dat Oranje deelnam aan een wereldkampioenschap, was in 2014. Ook toen was Van Gaal de bondscoach. Afgelopen zomer keerde hij terug, om het na een teleurstellend EK over te nemen van de opgestapte Frank de Boer.

De spelers van Oranje in Zeist op het trainingsveld - ANP

Waar Noorwegen in het vermoedelijk allesbeslissende duel in De Kuip niet over de geblesseerde wereldster Erling Haaland (Borussia Dortmund) kan beschikken, mist Nederland met Steven Berghuis zijn rechtsbuiten. De Ajacied kampt met een lichte blessure. Ook PSV-doelman Joël Drommel en Ajax-verdediger Jurriën Timber meldden zich om die reden af. Jasper Cillessen, jarenlang de eerste keuze in de nationale ploeg, keert na een halfjaar terug in de selectie. De 32-jarige keeper van Valencia werd na een coronabesmetting in aanloop naar het Europees kampioenschap niet meer opgeroepen. Zorgen in de aanval De meeste zorgen kent Van Gaal in de aanval, waar hij naast de onbetwiste Memphis Depay krap in de buitenspelers zit. Berghuis is er dus niet bij, maar ook Cody Gakpo ontbreekt en Arnaut Danjuma viel afgelopen weekend al na twaalf minuten uit bij Villarreal. Danjuma wervelt over het veld tijdens Nederland-Gibraltar (6-0):

Bekijk de samenvatting van Nederland - Gibraltar - NOS

Danjuma, die zijn rentree in Oranje vierde met een goal tegen Gibraltar, behoort overigens wel tot de selectie. Ook Noa Lang en Donyell Malen kunnen goed op de vleugel uit de voeten, net als de maandag alsnog opgeroepen Steven Bergwijn. Goed nieuws voor Oranje is dat de beoogde basisspelers Georginio Wijnaldum en Davy Klaassen de laatste weken weer op speeltijd kunnen rekenen bij hun clubs Paris Saint-Germain en Ajax.

Geen WK 2018 Het Nederlands elftal ontbrak op het WK van 2018 in Rusland, terwijl vier jaar eerder Oranje nog derde werd in Brazilië. Oranje kwam tijdens de kwalificatie in 2016 en 2017 niet verder dan de derde plaats in groep A achter Frankrijk en Zweden. Het Nederlands elftal verloor in die reeks onder meer in Bulgarije met 2-0. Het betekende het einde van Danny Blind als bondscoach. Dick Advocaat was in de resterende vijf duels hoofdverantwoordelijke, maar slaagde er niet in om de ploeg naar Rusland te loodsen. Blind is inmiddels terug als assistent bij Oranje, een rol die hij ook in 2014 vervulde onder Van Gaal.

25 maart 2017: wanhoop bij Danny Blind in Sofia - ANP

Het WK in Qatar is van 21 november tot en met 18 december 2022.