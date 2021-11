'Variabel energietarief stijgt volgend jaar met ruim 20 euro netto'

Op het hoogtepunt van de gascrisis, begin oktober, schoten de energieprijzen door het dak. Er werd toen gevreesd voor een verdubbeling van de energierekening. Inmiddels is de markt weer wat tot rust gekomen. Wat betekent dit voor de prijs van de gasrekening per 1 januari? Om te zien welke kant het opgaat, heeft de NOS de drie grootste energiebedrijven in Nederland benaderd. Zij zeggen dat huishoudens met een gemiddeld energieverbruik en een variabel tarief in 2022 waarschijnlijk netto ruim 20 euro per maand meer betalen voor energie.

De bedrijven hebben samen ruim driekwart van de Nederlandse markt in handen. Twee van de drie waren bereid om op basis van anonimiteit een inkijkje te geven in hun nieuwe variabele tarieven per 1 januari. Dat is de de datum waarop de energieprijzen voor consumenten worden aangepast. De bedrijven willen nog niet met naam naar buiten treden, omdat de informatie concurrentiegevoelig is en omdat de gasmarkt in de komende weken nog kan bewegen. Toch geven de bedragen een beeld welke kant het per 1 januari opgaat met de variabele tarieven. Bij de rondgang werd uitgegaan van de hoeveelheid energie dat een gemiddeld huishouden per jaar ongeveer verbruikt: 1500 m3 gas en 3300 kWh elektriciteit.

Bedrijf 1: netto 20 euro Bij een variabel tarief dat per 1 januari wordt aangepast, betekent dit bij bedrijf 1 een stijging van de maandelijkse energiekosten met zo'n 60 euro bruto per maand ten opzichte van het huidige tarief. De overheid heeft alleen drie miljard euro uitgetrokken om een jaar lang de energiebelasting te verlagen ter compensatie van de hoge gasprijzen. Dat levert volgens dit bedrijf per huishouden zo'n 40 euro per maand op. Netto betaalt zo'n huishouden bij dit bedrijf dan dus ongeveer 20 euro per maand meer dan nu. Bedrijf 2: netto 25 euro Ook bedrijf 2 komt uit op een bruto stijging van 60 euro per maand, waarbij de berekening van de gemiddelde daling van de energiebelasting uitkomt op 35 euro per maand. Netto gaat een huishouden bij bedrijf 2 dus 25 euro per maand meer betalen. Op basis van de informatie van deze twee grote energiebedrijven valt dus te concluderen dat een huishouden met een gemiddeld verbruik en een variabel tarief volgend jaar netto zeker 20 euro per maand meer gaat betalen voor zijn energie. Doemscenario Het gaat hier enkel om verwachtingen. De bedrijven zelf houden een slag om de arm in verband met bewegingen op de internationale gasmarkt. Bovendien is het niet onmogelijk dat andere, kleinere energiebedrijven hogere tarieven in rekening brengen. Toch lijkt de prijsverhoging voor de meeste mensen minder dramatisch uit te pakken dan eerder gevreesd.

Op het hoogtepunt van de gascrisis begin oktober schoot de prijs per megawattuur namelijk even door de 160 euro. Ter vergelijking: in augustus lag die prijs nog rond 40 euro. Na die stijging in oktober begon er een doemscenario te leven van een verdubbeling van de energierekening. Omdat veel elektriciteit opgewekt wordt met behulp van aardgas, stijgt de elektriciteitsprijs ook als de gasprijs oploopt. Inmiddels staat de gasprijs voor het eerste kwartaal van volgend jaar op 73 euro per megawattuur en zakt de prijs in het tweede kwartaal terug naar 43 euro per megawattuur. Verlaat kerstcadeau Niet iedereen heeft overigens last van de prijsstijgingen. Ruim de helft van de huishoudens in Nederland heeft een vast contract met het energiebedrijf en merkt pas een verandering van de energierekening als het contract vernieuwd moet worden. Sterker: vanwege de verlaging van de energiebelasting krijgen veel mensen een verlaat 'kerstcadeau' van de overheid. Zij gaan juist minder betalen. NOS op 3 dook in de stijgende gasprijs en maakte deze uitlegvideo:

