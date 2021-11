Waarom stuurt Wit-Rusland migranten naar EU? 'Regime is elke schaamte voorbij'

Onder begeleiding van Wit-Russische grensbewakers trokken maandag zo'n duizend migranten naar de Poolse grens. In groepjes probeerden ze vervolgens die grens over te steken, telkens tegengehouden door Poolse militairen.

Wit-Rusland beschuldigt Polen van inhumaan beleid, maar volgens EU-landen stuurt Wit-Rusland bewust migranten de grens over. Polen spreekt van een "vijandige actie" en heeft duizenden extra militairen naar het gebied gestuurd.

"Dit is een schoolvoorbeeld van ondermijning", zegt Oost-Europadeskundige Hubert Smeets. "Via de stroom migranten wil Wit-Rusland de interne Europese verhoudingen ondergraven."

'Vreemde situatie'

Dat is al even de gang. De afgelopen maanden reizen steeds meer migranten uit Azië, het Midden-Oosten en Afrika via Wit-Rusland naar de grens met Polen, Litouwen en Letland in een poging de EU binnen te komen. De eindbestemming is meestal Duitsland.

Polen stuurt die mensen geregeld terug naar Wit-Rusland. Bij de grens zijn al doden gevallen. Hoe het er in het grensgebied precies aan toegaat, proberen zowel Polen als Wit-Rusland stil te houden, zegt correspondent Saskia Dekkers. Zij is in Polen, vlakbij de grens. "Het is een heel vreemde situatie. Vijf kilometer achter me zitten honderden, misschien wel duizenden mensen vast in een bos en wij kunnen niet controleren hoe de situatie werkelijk is."

De Poolse regering heeft de noodtoestand afgekondigd in het gebied. In een strook van drie kilometer langs de grens mogen media en hulpverleners niet komen. Dekkers: "Dus de enige informatie die we hebben zijn de propagandafilmpjes van het Wit-Russische leger, van het Poolse leger en de getuigenissen van migranten."

Sommige migranten zitten al maanden vast in een bos langs de grens, vertelt de Irakees Bakhtiar in videoberichten aan Nieuwsuur. De sfeer is vaak grimmig en de omstandigheden bar, zegt hij: