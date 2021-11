Eneco 'kan niks doen aan hoge prijzen' voor ex-klanten Welkom Energie

Edwin Abbel is bijvoorbeeld 100 euro per maand meer kwijt aan energie. Hij probeert nu zo min mogelijk gas te gebruiken:

"Ik kan er niks aan doen dat die prijzen in de markt zo hoog zijn", zegt bestuursvoorzitter As Tempelman in Nieuwsuur. "Alle klanten die een nieuw contract afsluiten, hebben te maken met marktprijzen die vijf keer hoger liggen dan vorig jaar."

"Dit is natuurlijk echt heel pijnlijk", zegt Tempelman. "Alle klanten van Welkom Energie die naar ons over zijn gegaan, zijn het slachtoffer van het omvallen van hun energieleverancier in een periode waarin de prijzen in de markt gigantisch hoog zijn."

Een gunstiger alternatief voor de klanten was er niet, zegt de topman. "Welkom Energie kwam naar ons toe en gaf aan: wij hebben betalingsproblemen, willen jullie het klantenbestand overnemen? Het alternatief was dat die 90.000 klanten zouden worden verdeeld over andere leveranciers op basis van marktaandeel in de Nederlanders markt. Dat had best het gevolg kunnen hebben dat ze toegewezen werden aan leveranciers die het, net als Welkom Energie, best lastig hebben in deze tijden."

Ook volgens de Consumentenbond heeft Eneco geen schuld aan de hoge prijzen. "De energieprijzen liggen op dit moment schrikbarend hoog", zegt een woordvoerder. "Daar valt weinig aan te doen."

Tempelman: "Er komt gelukkig compensatie van de overheid, maar dat neemt niet weg dat het voor veel mensen heel lastig is. Als mensen echt in de betalingsproblemen komen, spreken we met ze en proberen we ze te helpen."

'Overstappen mag'

Eneco biedt de ex-klanten van Welkom Energie een contract aan tot 1 maart. Maar ze zijn vrij om al per 1 december over te stappen naar een andere leverancier, benadrukt Tempelman. "Wat ik natuurlijk hoop is dat wij deze klanten een veel aantrekkelijker contract kunnen aanbieden voor ná 1 maart."

Maar dat zal afhangen van de kou de komende maanden en van Rusland, dat geen extra gas kan of wil leveren. "Dat is tot op heden best onzeker", zegt Tempelman. "Het gas zou vandaag komen, we hebben het nog niet gezien."