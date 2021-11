Facebook-klokkenluider: EU-wetgeving kan gouden standaard worden

Haugen zei dat de DSA de potentie heeft om de nieuwe gouden standaard te worden. In haar ogen moeten de wetgeving en de uitvoering ervan sterk zijn. Ze stelde dat de situatie bij Facebook niet hoeft ze zijn zoals die nu is, ze sprak van "bewuste keuzes" van de top van het bedrijf.

In een hoorzitting die zo'n tweeënhalf uur duurde, heeft oud-Facebookmedewerker Frances Haugen de noodklok geluid in het Europees Parlement. Ze noemde de situatie bij Facebook een "urgente bedreiging" en zei dat er "veel op het spel staat".

Brussel-redacteur Aida Brands over de wetgeving:

De EU is al langere tijd bezig met het maken van nieuwe regels voor online platforms. In Europa zijn er zorgen over de privacy van gebruikers en over de rol die de online platforms spelen bij het verspreiden van schadelijke content. De meningen over de aanpak lopen uiteen. Sommige parlementariërs zijn van mening dat bedrijven als Facebook goed in staat zijn zelf maatregelen te nemen. Andere hebben geen vertrouwen in de online platforms en willen dat er strenge regels komen.

In Brussel heerst het gevoel dat er te weinig kennis is over bedrijven als Facebook. Het is daardoor heel lastig in te schatten voor Europarlementariërs hoe de regels voor online platforms er precies moeten uitzien.