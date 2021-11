Van Sparta naar de Premier League: doelman Okoye maakt miljoenentransfer

Doelman Maduka Okoye verruilt Sparta Rotterdam aan het einde van het seizoen voor Watford, dat uitkomt op het hoogste Engelse voetbalniveau. Beide clubs doen geen uitspraken over de transfersom van de doelman die in Rotterdam nog een contract had tot 2025. Naar verluidt gaat het om een bedrag van zeven miljoen euro. Dat is een recordbedrag voor Sparta.

Henk van Stee, technisch directeur van Sparta, zegt dat het om een "niet te weigeren bedrag" gaat. "Als clubs uit de Premier League interesse tonen, wordt het heel lastig om een transfer uit te stellen. Dan is het voor ons zaak om de best mogelijke voorwaarden eruit te halen voor Sparta en dat is in onze ogen gelukt."

De Rotterdammers namen de 22-jarige doelman in 2020 over van Fortuna Düsseldorf. "Al snel bleek dat Maduka de onbetwiste nummer 1 van Sparta ging worden en ook van het Nigeriaanse nationale team. Afgelopen zomer hebben we zijn contract opengebroken tot 2025, maar beide partijen wisten dat een voortijdig vertrek zeer reëel zou zijn", aldus Van Stee.