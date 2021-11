In Portugal is bijna niemand meer om nog te vaccineren

Hoewel de bereidheid om het coronavaccin te halen al redelijk hoog was, en anti-vaccinatiegroepen zich amper lieten horen, kregen veel Portugezen van Gouveia e Melo de laatste zet. Televisiebeelden van militairen die de eerste prikken kregen haalde veel mensen over de streep.

Verspreid over het hele land werden driehonderd centra opgericht, waar Gouveia e Melo allereerst soldaten inzette om de logistiek zo vlekkeloos mogelijk te maken. Toespraken van de blauwogige marinebaas - in uniform waarop een badge van een veelkoppige slang die virussen opeet - werden een bekend beeld op de Portugese televisie.

Gitzwarte periode

Het succes van de vaccinaties volgt op een gitzwarte periode eerder dit jaar. Versoepelingen tijdens eindejaarsfeesten en een opleving van de Britse variant van het coronavirus leidden tot overvolle ziekenhuizen. Op het hoogtepunt van de crisis stond de gezondheidszorg op omvallen en werden patiënten naar buitenlandse ziekenhuizen gevlogen.

Hoewel veel maatregelen in Portugal door het succes zijn versoepeld overheerst op straten nog altijd het beeld van mondkapjes - al zijn die al lang niet meer verplicht. Hetzelfde geldt voor buurland Spanje, waar bijna 90 procent van de bevolking volledig is gevaccineerd. Ook daar behoren nieuwe besmettingen, vergelijkbaar met Portugal, tot de laagste van Europa.

"Net als in Portugal overheerst toch vooral de gedachte onder de Spanjaarden dat ze hun oude leven terug wilden. Een prik halen was voor bijna iedereen de kortste weg", zegt correspondent Rop Zoutberg. "Ook in Spanje zijn protesten van antivaxxers verwaarloosbaar. En komen ze net als in Portugal snel op het punt dat ze bijna niemand meer vinden om te prikken."