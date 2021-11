'Rapper Travis Scott betaalt festivaltickets terug na fataal concert'

De Amerikaanse rapper Travis Scott zou van plan zijn om alle bezoekers van het Astroworld Festival hun entreegeld terug te betalen, na zijn concert in Houston van afgelopen weekend. Dat meldt het Amerikaanse blad Variety. Ook zou hij een show op een meerdaags festival in Las Vegas hebben afgezegd. De artiest zou niet in staat zijn om op te treden.

Bij het festival in Houston kwamen zaterdag acht bezoekers om in het gedrang. Voor het festivalpodium waar Scott op dat moment optrad, ontstond chaos en paniek. Daarop raakten mensen in de verdrukking. Bij de ingang en de omheining vielen bezoekers flauw.

Zeker 25 mensen werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Verschillende festivalgangers zouden een hartstilstand hebben gekregen. Ook een tienjarig kind raakte gewond.

'Niet in de gaten'

Op sociale media wordt veel kritiek op de rapper geuit, omdat hij zijn optreden niet stillegde toen er chaos uitbrak. Scott verklaarde achteraf dat hij tijdens de show niet in de gaten had gehad dat het misging. Volgens de hoofdcommissaris van politie in Houston was stoppen geen optie, omdat dat mogelijk tot rellen had geleid.

Astroworld Festival trok zo'n 50.000 bezoekers en werd door de rapper zelf bedacht. Het festival werd na het concert van Travis Scott zaterdag stilgelegd.