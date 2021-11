Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf Lutjegast, 48.000 dieren geruimd

Op een pluimveebedrijf met leghennen in Lutjegast in Groningen is vogelgriep vastgesteld. Alle 48.000 dieren worden geruimd, meldt RTV Noord.

In een straal van tien kilometer rond het besmette bedrijf liggen 19 andere pluimveebedrijven. Er is per direct een vervoersverbod afgekondigd binnen die zone.

Bij hetzelfde bedrijf werd een jaar geleden ook vogelgriep vastgesteld. Ook toen werden 48.000 dieren geruimd.

In Nederland geldt sinds twee weken een ophokplicht voor bedrijven die commercieel pluimvee houden. Dat verbod werd ingesteld nadat op een bedrijf in Zeewolde vogelgriep werd vastgesteld.

Op deze kaart zie je alle uitbraken van vogelgriep in 2021 bij zowel bedrijven als particulieren: