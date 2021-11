VDL Groep maand na digitale aanval weer volledig in bedrijf

Industrieel concern VDL Groep zegt dat het werk op de 105 locaties wereldwijd vrijwel volledig is hervat na de cyberaanval van een maand geleden. VDL maakt ondermeer bussen en personenauto's.

"Door 'schone' data uit een backup terug te plaatsen, zijn lokaal digitaal veilige omgevingen gecreëerd en hebben alle VDL-bedrijven hun productieactiviteiten steeds verder weten te herstellen", aldus het bedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven.

VDL maakte op donderdag 7 oktober bekend het slachtoffer te zijn van een cyberaanval. Onder meer de productie van auto's bij VDL Nedcar in het Limburgse Born kwam daardoor stil te liggen.

Crisisteam

"Direct na de aanval is op het hoogste niveau een crisisteam geformeerd en is onze eigen IT-afdeling opgeschaald met erkende specialisten op het gebied van cybercrime", zegt directeur Willem van der Leegte. "We hebben adequaat contact gelegd met autoriteiten en in een vroeg stadium preventief aangifte gedaan bij de politie en een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens."

Het bedrijf zegt dat onderzoek naar de achtergrond en gevolgen van de aanval nog loopt. In de eerste maanden van 2022 verwacht VDL te kunnen zeggen wat de financiële schade is.

Het bedrijf zegt geen nadere informatie over de aanval te zullen delen, omdat hackers daar hun voordeel mee zouden kunnen doen. "De huidige en toekomstige IT-architectuur zal eveneens niet verder worden toegelicht."

VDL zegt ook niet of het om een ransomware-aanval ging, waarbij hackers systemen 'gijzelen' en geld eisen voor herstel van toegang tot die systemen.