Emotionele Xavi gepresenteerd in Camp Nou: 'Een droom die uitkomt'

6,5 jaar nadat hij zijn laatste wedstrijd speelde voor FC Barcelona, is Xavi Hernández terug bij de Catalaanse club. De 41-jarige oud-middenvelder werd maandagmiddag gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer.

Onder het toeziend oog van bijna tienduizend joelende fans zet Xavi zijn handtekening onder het contract, dat hem tot 2024 aan de club verbindt.

"Ik ben ontroerd en ik ben blij. Ik krijg kippenvel van de supporters", omschrijft Xavi zijn gevoel vlak nadat hij het veld van Camp Nou heeft betreden. "Dit is een droom die uitkomt. Barcelona is de beste club ter wereld en we zullen hard werken om succes te behalen."