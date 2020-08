Scholen in regio Noord gaan weer open, dit zijn de regels

Voor de vakantie zag hun schoolweek er anders uit. Na tweeënhalve maand van thuisonderwijs mochten de scholieren vanaf 2 juni weliswaar weer naar school, maar in de meeste gevallen maar één dag per week .

Voor scholieren in de regio Noord zit de zomervakantie erop. Zij gaan weer naar school, en dat is vooral voor leerlingen in het voortgezet onderwijs even wennen: voor het eerst in vijf maanden zitten zij weer met hun hele klas bij elkaar.

In delen van Duitsland is het schooljaar vorige week al begonnen , met op sommige scholen een mondkapjesplicht. In Kleef, net over de grens bij Nijmegen, moesten leerlingen en leraren daar nog wel even aan wennen:

In meerdere Europese landen geldt wel een mondkapjesplicht op scholen. Dat is ook het advies van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding, het 'Europese RIVM'. In Nederland overwegen slechts enkele scholen een mondkapjesplicht. Voor de bovenbouw van een middelbare school in Assen en in de gangen van een Hilversums gymnasium geldt die nu al.

Ook over de ventilatie van Nederlandse schoolgebouwen is veel te doen. Begin augustus trokken deskundigen in het AD aan de bel: op veel scholen zou de luchtkwaliteit ondermaats zijn vanwege verouderde ventilatiesystemen. Dat kan problematisch zijn als het coronavirus wordt verspreid via aerosolen, uiterst kleine druppeltjes die in de lucht blijven hangen. Daar is wereldwijd discussie over.

Ventileren, ventileren, ventileren

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs schreef woensdag aan de Tweede Kamer dat veel scholen inmiddels zijn nagegaan hoe het met de ventilatie van hun gebouw is gesteld. Hij roept scholen die dat nog niet hebben gedaan op om daar op korte termijn naar te kijken.

De koepelorganisaties voor primair en voortgezet onderwijs (PO-Raad en VO-Raad) hebben vorige week een handreiking gepubliceerd met tips voor scholen. Marco van Zandwijk van kenniscentrum Ruimte-OK schreef daaraan mee. "De belangrijkste boodschap is: ventileren, ventileren, ventileren", zei hij vrijdag. "Want één ding weten we zeker: we moeten stilstaande lucht voorkomen."

Schoolpersoneel doet er daarom goed aan om ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Ventilatoren en mobiele airco's kunnen ze beter vermijden, omdat die de lucht niet verversen maar alleen verspreiden.

En als het straks kouder wordt en het ineens niet meer zo aantrekkelijk is om een raam open te zetten? "Dan zijn we alweer maanden verder en we hopen dan ook meer te weten over de overdracht van aerosolen via ventilatiesystemen", zegt Van Zandwijk.

Nieuwsuur maakte deze video over aerosolen: