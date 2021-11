Besmette radioloog aan het werk in Jeroen Bosch Ziekenhuis

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is een radioloog aan het werk die besmet is met het coronavirus. In reactie op berichtgeving van het AD bevestigt het ziekenhuis dat hier onder uitzonderlijke omstandigheden toe is besloten. "In dit geval hebben we een risico-afweging in het belang van de continuïteit van de zorg gemaakt", reageert een woordvoerder.

Hiermee wordt afgeweken van de RIVM-richtlijn, maar als deze radioloog was uitgevallen, had het ziekenhuis naar eigen zeggen noodzakelijke zorg niet kunnen voortzetten. "In deze specifieke situatie hadden we anders moeten ingrijpen in het borstkankerprogramma en afspraken met patiënten moeten afzeggen", schrijft het ziekenhuis.

Veiligheid garanderen

Het ziekenhuis laat weten dat een besmette medewerker alleen mag doorwerken als de veiligheid van collega's en patiënten gegarandeerd kan worden. Dat is bijvoorbeeld het geval als het besmettingsrisico laag wordt geacht of als de besmette medewerker in afzondering zijn of haar werk kan doen. Dat laatste zou bij deze radioloog het geval zijn. De medewerker draagt ook persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een medisch mondneusmasker.

In reactie op zorgen van andere medewerkers zegt het ziekenhuis het vervelend te vinden dat zij zich onveilig hebben gevoeld. "De veiligheid van onze medewerkers én onze patiënten staat te allen tijde voorop. We besteden hier vandaag op de afdeling opnieuw aandacht aan."

Niet gebruikelijk in Brabant

Het Regionaal Orgaan Acute Zorg (ROAZ) benadrukt dat het in de Brabantse ziekenhuizen niet gebruikelijk is om medewerkers te laten doorwerken met een coronabesmetting. "De RIVM-richtlijnen zijn helder, daar wijken we niet van af", zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant. "Als het Jeroen Bosch Ziekenhuis daar wel van afwijkt, dan ligt dat bij hen."