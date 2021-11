Nederlandse klimaatstart-ups populair bij durfinvesteerders

Durfinvesteerders steken steeds meer geld in jonge Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met klimaattechnologie, blijkt uit een analyse van het Financieele Dagblad. Dit jaar haalden deze start-ups gezamenlijk 620 miljoen euro aan durfkapitaal op. Dat is ruim vijf keer meer dan in 2019.

De investeerders zien kansen in initiatieven tegen CO2-uitstoot na alle overstromingen en bosbranden wereldwijd van dit jaar. "Steeds meer investeerders stappen in deze specialistische markt", zegt SET Ventures-oprichter René Savelsberg tegen de krant. "Het kapitaal dat naar deze sector stroomt groeit enorm."

In Nederland zijn er 380 jonge techbedrijven die zich focussen op klimaattechnologie. Ze werken bijvoorbeeld aan producten die helpen om de CO2-uitstoot te verminderen, zoals verkoelende verf, kunstvlees of sensoren voor energiebesparing.

De bedrijven zijn samen bijna 7 miljard euro waard. Vijf jaar geleden was hun gezamenlijke waardering nog 950 miljoen euro. De krant baseert zich op gegevens van Dealroom, een bureau dat de financiering van start-ups registreert.

Investeringen in grote bedrijven

De meeste investeringen in deze sector gingen dit jaar naar een paar grotere bedrijven. Zo kreeg scooterverhuurder Go Sharing 50 miljoen euro van een durfinvesteerder. Lightyear, een producent van auto's op zonne-energie, kreeg van verschillende kanten in totaal zo'n 93 miljoen euro. De investeringen komen niet allemaal uit Nederland; ook vanuit de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië wordt geld gestoken in Nederlandse klimaatbedrijven.

Waar voorheen het meeste geld naar start-ups in betaalsystemen, e-commerce en software ging, wordt nu bijna een vijfde van alle investeringen in klimaatbedrijven gedaan. "Klimaatverandering is hét probleem van vandaag", zegt Briehan Burke, investeerder bij Keen Venture Partners, tegen het FD.