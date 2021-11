Verstappens inhaalmanoeuvre: 'Wereldkampioen waardig'

"Max' zege is een prestatie van wereldformaat. Hij was de hele race dominant en leek in elke bocht de snelste. De titelstrijd is en blijft spannend. Voor de fans hoop ik dat de beslissing in de laatste race valt, maar voor Lewis en Max maakt het niks uit. Die denken alleen aan de trofee. Het is zaak dat ze allebei hun hoofd koel houden. Ik heb trouwens wel een voorkeur hoor: de Formule 1 is toe aan een nieuwe kampioen!"

" Wat was dat schitterend. Een zeer gedurfde manoeuvre want de snelheid is op die plek heel hoog, de tanks zitten nog vol, de banden en de remmen zijn koud. Je weet nooit precies hoe de auto reageert als je zo laat in de ankers gaat. En het wat maar een klein gaatje. Pretty tight stuff."

Slechts 17 seconden had Max Verstappen op het Autodromo Hermanos Rodriguez nodig om orde op zaken te stellen. Op het Mexicaanse circuit nam hij vanaf de derde startplek beide Mercedescoureurs buitenom te grazen. Een even riskante als magistrale inhaalmanoeuvre, oordelen internationale Formule 1-kenners unaniem.

"Max maakt het dit jaar helemaal waar. Ik volg elke race en dit is een topseizoen. Eindelijk hebben we een echt titelgevecht. Dat had de Formule 1 keihard nodig. Het was jarenlang zo saai. Nu heeft Max een zeer grote kans om wereldkampioen te worden. Het is een ontzettend moeilijke missie, maar het lijkt erop dat het gaat gebeuren."

"Het was best riskant, maar hij zat aan de linkerkant naast Bottas en Hamilton. Dat is de lijn waar je normaal ook de bocht in duikt. De coureurs die aan de binnenkant zitten moeten altijd eerder op de rem trappen. Dat wist Max uiteraard. Hij zat precies goed. Het was zonder meer een van de moves van het jaar. Een wereldkampioen waardig. Groots."

"Wereldkampioen word je alleen als alles klopt. De coureur, de auto, de motor, het team en de pitstops. Max is dit jaar bijna niet te verslaan. Hij is op elk circuit snel. Kijk hoeveel ronden hij heeft geleid. Fenomenaal. Ik ben dol op zijn agressieve stijl. Altijd op de limiet. Maar pas op: Lewis is nog niet verslagen. Hamilton is fysiek en mentaal beresterk en kan heel goed met tegenslagen omgaan. Dat is in moeilijke races een belangrijk wapen."

Jean Alesi (Frankrijk, 1 GP-zege)

"Wow. Dit was een van de indrukwekkendste racestarts die ik me kan herinneren. Ik had nooit verwacht dat Max zo snel zou aanvallen. Ik keek naar het scherm en schreeuwde het uit: nee, nee, nee!"

"Het is niet de meest veilige manier om een wereldtitel binnen te slepen. Verstappen nam enorm veel risico, maar daarom houden we van hem en noemen we hem SuperMax. Hij dook met 110 procent overtuiging de bocht in."