Brabantse zorg maant carnavalsvierders, 'maar 11/11 voor verenigingen belangrijk'

Carnavalsverenigingen moeten "heel goed afwegen" of de feesten op 11 november veilig kunnen doorgaan, met oog op de stijgende besmettingscijfers en de druk op de ziekenhuizen. Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in Noord-Brabant wil dat alle verenigingen bij zichzelf te rade gaan of ze de veiligheid en de gezondheid van feestvierders kunnen garanderen, schrijft het ROAZ in een verklaring. De organisatie wil dat de zorg niet nog verder wordt belast door coronapatiënten. "En iedereen die een evenement organiseert, kan daaraan meewerken."

Gisteren riep het ROAZ in Limburg gemeenten in Zuid-Limburg op om carnavalsactiviteiten te beperken. In het midden en noorden van de provincie zijn die al geschrapt. Na de oproep zetten ook de zuidelijke gemeenten Heerlen, Kerkrade en Brunssum een streep door feesten op 11 november, traditioneel de start van het carnavalsseizoen. Vanavond overlegt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg opnieuw over de situatie; dan wordt gekeken welke grotere evenementen gepland staan en wat de oproep daarvoor betekent.

In Noord-Brabant gaat het carnaval donderdag gewoon door. Alleen in Breda is een evenement op de Grote Markt geschrapt. In onder meer Den Bosch en Tilburg zijn evenementen op pleinen en hebben feestvierders een kaartje en een coronatoegangsbewijs nodig. In cafés gelden de normale coronamaatregelen en moeten bezoekers dus ook een QR-code tonen.

'Hopen op kans om het veilig te laten doorgaan'

Secretaris Marleen van der Schalie van de Görkese Turken, de oudste carnavalsvereniging van Tilburg, heeft begrip voor de discussie die nu over de feesten wordt gevoerd. "Het is een heel ingewikkelde discussie en ik begrijp alle standpunten", zegt ze. "Maar als diehard carnavalsvierder, wetend wat carnaval voor de gemeenschap betekent, hoop ik dat we de kans krijgen om het veilig en volgens alle regels te laten doorgaan."

De Görkese Turken zijn donderdag met andere verenigingen bij het feest op het Willemsplein in Tilburg. Zaterdag wordt een eigen verenigingsfeest gehouden, met naar verwachting 200 deelnemers. Van der Schalie benadrukt dat overal toegangscontroles zijn en bezoekers een coronabewijs moeten tonen. Ook is rekening gehouden met de capaciteit van het plein en de feestzaal. "Zolang concertzalen, theaters en kroegen gewoon open zijn, waarom zou je dan niet een carnavalsfeestje kunnen geven?"

Volgens Van der Schalie bestaat bij veel mensen het beeld van het carnaval in februari, als meerdere dagen achter elkaar feest wordt gevierd. Vorig jaar bleken die feesten een grote verspreider van corona. De start van het seizoen op 11 november is veel kleinschaliger en duurt maar een dag, zegt ze. "De tienduizenden mensen die je in februari hebt, heb je nu niet. Hier komt een veel kleinere kern op af."

Verder staat de start van het carnavalsseizoen bol van tradities; bij de verenigingen worden op 11 november de prins, de adjudant en de Raad van Elf bekendgemaakt. "Dit is erg belangrijk voor de rest van het seizoen", zegt Van der Schalie daarover. "We kijken per evenement wat volgens de huidige richtlijnen mogelijk is."