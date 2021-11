Japanse schaatsers terug in internationale circuit, maar wel met coronazorgen

Het is nog altijd het laatste internationale optreden van de Japanse schaatsploeg. Afgelopen winter, toen de wereld nog aardig in een lockdown zat en er alleen wedstrijden in Thialf werden gereden, reisden geen van de Aziatische delegaties af naar Europa. Takagi, Shinhama en hun Nederlandse trainers Johan de Wit en Dennis van der Gun zaten opgesloten in Japan.

De Wit had het allemaal graag anders gezien. Als het aan hem had gelegen, hadden de Japanners gewoon onderdeel uitgemaakt van de internationale schaatsbubbel. Zijn rijders hadden zich dan een jaar voor de Spelen in twee wereldbekers en bij de WK afstanden kunnen meten met de wereldtop. "We hadden er waarschijnlijk wel wat medailles gewonnen. Die gaan we nooit meer krijgen."

Maar hoe frustrerend ook, De Wit legde zich er vrij snel bij neer. "Je moet begrijpen dat we in Nederland overal een mening over hebben. Waarom doen we dit niet, kunnen we dat niet? Hier is de cultuur echt anders", zei hij in februari, toen De Wit de WK in Heerenveen vanuit een hotel in Japan moest volgen.

"Het kwam hard aan bij iedereen, maar de rijders zijn meer gewend aan die cultuur."