Man uit Drenthe wordt in Griekenland verdacht van mensensmokkel

Justitie in Griekenland eist celstraffen van 10 tot 25 jaar tegen een man uit Drenthe en 22 andere personen. Ze worden verdacht van mensensmokkel, spionage, witwassen, lidmaatschap van een criminele organisatie en contact met smokkelaars om migranten het land binnen te smokkelen.

De Nederlandse verdachte vindt de aanklacht onzinnig. Hij spreekt van een "bizar Europees en Grieks spel" en van "regelrechte intimidatie van vluchtelingenorganisaties en vrijwilligers".

De Drent heeft naar eigen zeggen "gewoon vrijwilligerswerk gedaan", zoals het opvangen van migranten na hun aankomst op het eiland. "We hebben hun droge kleding, koekjes en water gegeven." De man uit Peest zegt bij RTV Drenthe dat de migranten daarna door de Griekse politie zijn meegenomen naar het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos.

Ook was de Nederlander kapitein van een reddingsboot en hield hij 's nachts de wacht op het strand.

Weerstand tegen vrijwilligers

Volgens de Nederlander is er steeds meer weerstand tegen mensen die migranten komen helpen. "Grieken zijn hele gastvrije mensen. De eerste stroom vluchtelingen die in 2015 aankwam, hebben ze goed verzorgd", zei hij op NPO Radio 1. Maar volgens hem hebben de Grieken inmiddels zoveel gedaan dat ze aan het eind van hun Latijn zijn. "Ze worden in de steek gelaten door Europa. Daardoor krijg je een nationalistische stroming en dat wordt steeds sterker."

De rechtszaak staat gepland voor 18 november. De Drent (73) is van plan om erbij te zijn. "Ik wil de kans hebben om de rechters recht in de ogen te kijken", zegt hij. Ook wil hij duidelijk maken dat het niet om mensensmokkel gaat. "Het is de plicht van een mens om mensen te helpen die in nood zijn."

Hij zegt nog geen bewijzen voor de aanklacht te hebben gezien.