Oud-SGP-leider Bas van der Vlies (79) overleden

Oud-SGP-leider Bas van der Vlies is overleden op 79-jarige leeftijd. Hij was de laatste jaren ernstig ziek en kreeg daarnaast een longontsteking.

Van der Vlies, boegbeeld van de Staatkundig Gereformeerde Partij, zat van 1981 tot en met 2010 in de Tweede Kamer. Van die 29 jaar was hij 24 jaar fractievoorzitter.

Na een studie Weg- en Waterbouw in Delft werd Van der Vlies leraar wiskunde in Utrecht, een baan die hij lange tijd combineerde met het lidmaatschap van Provinciale Staten. Begin jaren 80 vroeg zijn partij hem de overstap naar Den Haag te maken.

Geweten

Van der Vlies ontwikkelde zich tot het geweten van de Kamer. Geregeld waarschuwde hij tegen de verruwing van de parlementaire mores.

Ook was hij de eerste SGP-leider die met enige regelmaat op de televisie verscheen. In orthodoxe kringen stond de beeldbuis te boek als duivels. Ook in huize Van der Vlies ontbrak het apparaat overigens.

In 2010 droeg Van der Vlies het stokje over aan de huidige fractievoorzitter Kees van der Staaij. Zijn laatste woorden als Kamerlid waren: Soli Deo gloria (Alleen aan God de eer).

SGP-voorzitter Dick van Meeuwen noemt die woorden typerend voor Van der Vlies en spreekt van een groot verlies. "In hem verliest de partij een man die zich gedurende zijn werkzame leven met hart en ziel inzette voor het staatkundig-gereformeerde geluid in de politiek. "

Van der Staaij zegt diep geraakt te zijn. "Voor mij persoonlijk was Bas een hartelijke en hardwerkende collega. Zijn heengaan is voor de SGP en allen die persoonlijk met hem mochten optrekken, aangrijpend."