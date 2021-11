Wekdienst 8/11: VS heropent grenzen • 2G-systeem in Oostenrijk

Eerst het weer: zonnige perioden en wolken wisselen elkaar af. Met name in het noorden kan nog een bui ontstaan. De temperatuur schommelt rond de 12 graden.

Goedemorgen! Vanaf vandaag zijn gevaccineerde reizigers weer welkom in de Verenigde Staten. En demissionair minister De Bruijn van Buitenlandse Handel spreekt op de klimaattop in Glasgow over het belang van internationale samenwerking.

Wat kun je vandaag verwachten?

De VS heropenen na anderhalf jaar de grenzen voor mensen die zijn gevaccineerd en een negatieve testuitslag die niet ouder is dan 72 uur hebben. Ook mensen die vanuit Canada en Mexico naar de VS willen, moeten gevaccineerd zijn.

Demissionair minister De Bruijn van Buitenlandse Handel neemt deel aan de klimaattop in Glasgow, waar hij spreekt over het belang van internationale samenwerking bij het aanpakken van het klimaatprobleem.

In Oostenrijk wordt het zogenoemde 2G-systeem ingevoerd. Alleen mensen die gevaccineerd of genezen zijn, kunnen naar horeca, openbare instellingen of als bezoeker naar ziekenhuizen. In Duitsland geldt in enkele deelstaten al de 2G-regel. Ook in Nederland ligt het systeem als optie op tafel.

Het Sinterklaasjournaal gaat weer van start; om 18.00 uur is de eerste aflevering van dit jaar. Daarna is het programma dagelijks tot 5 december te zien op NPO Zapp. De landelijke intocht is op 13 november.

Wat heb je gemist?

Een 14-jarige scholier en basketballer, een 23-jarige psychologiestudent: van veel slachtoffers van het dodelijke drama op festival Astroworld in de VS is inmiddels de identiteit bekend. Op sociale media reageren rapper Travis Scott en zijn partner Kylie Jenner op het drama: het stel zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de ernst van de situatie.

In het gedrang bij het uitverkochte concert in Houston kwamen acht mensen om het leven. Nog eens dertien gewonden liggen in het ziekenhuis, vijf van hen zijn minderjarig. Net als het jongste slachtoffer, de 14-jarige John Hilgert. Zijn familie omschrijft hem als een gedreven atleet en slimme jongen.

Eén overledene is nog niet geïdentificeerd. Daarom hebben de plaatselijke autoriteiten hulp ingeschakeld. Het gaat om een man van begin 20 met een snor en een lengte van 187 centimeter.

Het Amerikaanse muziekblad Billboard meldt dat de eerste rechtszaak inmiddels is aangespannen. Manuel Souza, die gewond raakte bij het festival, stelt Scott en organisatoren Scoremore en Live Nation aansprakelijk voor de geleden schade.

Ander nieuws uit de nacht:

Heerlen en Kerkrade annuleren toch carnavalsevenementen: Dat doen de gemeenten na een noodkreet van ziekenhuisbestuurders. De aftrap van het carnavalsseizoen werd eerder al geannuleerd door burgemeesters in Noord- en Midden-Limburg.

'KLM kreeg ruim miljard belastingsteun': Naast de 3,4 miljard euro aan leningen en garanties om door de coronacrisis heen te komen, heeft het bedrijf ook voor ruim 1,3 miljard euro uitstel van belastingen gekregen, meldt NRC op basis van eigen onderzoek.

'Meer aandacht nodig voor economische onderdrukking in relatie': Ruim vier op de tien vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld, zeggen ook slachtoffer te zijn van economische onderdrukking binnen hun relatie, blijkt uit een onderzoek van Radboudumc.

En dan nog even dit:

Bij de stalen boogbrug in Vianen kwamen mensen samen om te zien hoe de brug werd weggehaald. De brug uit 1936 is al zeventien jaar overbodig, is geen monument en er is ook geen nieuwe functie voor gevonden. De brug wordt daarom op een ponton gezet, een kwartslag gedraaid en weggevaren.

De belangstellenden die wilden zien hoe de oude boogbrug bij Vianen werd verwijderd kwamen van een koude kermis thuis. Door een kapotte kabel werd de klus stilgelegd.

"Dit is hét plaatje van Vianen":