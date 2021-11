VN: drie miljoen mensen meer op rand van hongersnood

Het aantal mensen dat op de rand staat van hongersnood is binnen een jaar met drie miljoen gestegen, waarschuwt het Wereldvoedselprogramma van de VN (WFP). Eerder dit jaar waren dat nog 42 miljoen mensen wereldwijd, nu zijn het er 45 miljoen in 43 landen. In 2019 waren het nog 27 miljoen mensen.

De sterke toename in korte tijd is grotendeels het gevolg van de verslechterende situatie in Afghanistan na de machtsovername van de Taliban. Het WFP biedt daar voedselhulp aan zo'n 23 miljoen mensen.

Ook in onder meer Ethiopië, Haïti, Somalië, Angola, Kenia en Burundi stijgt het aantal mensen dat voedselhulp nodig heeft. Volgens het WFP zijn conflict, klimaatverandering en covid-19 belangrijke oorzaken van de stijging.

"Brandstofprijzen stijgen, voedselprijzen rijzen de pan uit, mest is duurder en dit alles leidt tot een nieuwe crisis, zoals de crisis die zich nu in Afghanistan voltrekt, evenals in de langdurige noodsituaties zoals Jemen en Syrië", aldus WFP-directeur David Beasley.

6 miljard euro

De wereldwijde strijd tegen hongersnood kost naar schatting zo'n 6 miljard euro, aldus het WFP. Eerder dit jaar werden de kosten nog op 5,7 miljard euro geschat.

"Omdat de kosten van humanitaire hulp exponentieel toenemen, hebben we meer fondsen nodig waarmee we families over de hele wereld kunnen bereiken die al hun manieren om met de honger om te gaan hebben opgebruikt."