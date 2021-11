'Feyenoord staat financieel aan alle kanten schaakmat, het is verschrikkelijk'

"Feyenoord staat financieel aan de rand van de afgrond." Het is duidelijke taal van Arno Vermeulen in Studio Voetbal wanneer het gaat over Feyenoord City, het project waaronder de bouw van een nieuw stadion valt. RTV Rijnmond meldde zaterdag dat de Rotterdamse club heeft besloten te stoppen met het project.

"Er is een onderpand afgesproken door die Amerikanen. Wanneer Feyenoord niet aan de betalingen kan voldoen, gaat het stadion naar de Amerikaanse bank. Dan is De Kuip van de Amerikanen. Het is een verschrikkelijke situatie eigenlijk."

Vermeulen schetst aan tafel wat Feyenoord te wachten staat wanneer de stekker er definitief uit getrokken wordt. "Er was een overbruggingkrediet met een Amerikaanse bank. Wanneer het nieuwe stadion niet doorgaat, moet er 30 miljoen euro worden terugbetaald. Dat is eigenlijk verbrand geld. Feyenoord moet daar 5 miljoen van betalen, het stadion de rest. Die hebben ook geen geld."

Pierre van Hooijdonk vraagt zich af of dit geschetste scenario een grotere ramp is dan wanneer het nieuwe stadion wel door was gegaan. Vermeulen: "Het is alsof je door de hond of de kat gebeten wordt. Het stadion is gewoon veel te duur geworden. Dus dat is ook geen optie."

Renovatie

Vermeulen ziet daarnaast nóg een probleem voor Feyenoord. "Die Kuip moet gerenoveerd worden. Dat kost tussen de 200 en 250 miljoen euro. In die jaren heb je minder capaciteit en je mag er geen Europees voetbal spelen. En bovendien: wie gaat die 200 miljoen inbrengen? Ik wens je veel plezier om dat geld te zoeken. Niemand gaat daar instappen. Je staat dus aan alle kanten schaakmat."

"Het enige wat er nu gebeurt, is dat ze de gemeente voor het blok zetten. Daar spreken ze van de week mee. Ze gaan vragen of ze garant zullen staan voor geld dat het extra gaat kosten. Dat wordt een heel politiek spel."

