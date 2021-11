Verstappen gaat na zege in Mexico niet op z'n lauweren rusten: 'Geloof niet in momentum'

"De start is echt wat er voor mij uitspringt", aldus Verstappen. "Het is spannend, maar je moet ook heel precies zijn. Je gaat met hoge snelheid de bocht in en de banden en remmen zijn koud. Het was voor mij cruciaal om daar vooraan te komen en daarna mijn eigen race te rijden. De auto was gisteren in de kwalificatie niet zo goed, maar vandaag herstelde dat zich en deden we het heel goed."

Met een flitsende inhaalmanoeuvre in de eerste bocht van de wedstrijd legde Max Verstappen de basis voor zijn negentiende grand prix-zege. De Nederlander leidde daarna bij de Grote Prijs van Mexico soeverein en zijn zege kwam geen moment in gevaar.

Kijkend naar de start waarbij Verstappen duidelijk het verschil maakte, had Hamilton verwacht dat het heel anders zou uitpakken. "Ik had gehoopt dat Valtteri beter zou starten en dat ik zijn slipstream kon pakken. Zo wilde ik de Red Bulls achter ons houden."

Hamilton, die als tweede was geëindigd nadat ploeggenoot Bottas was gespind in de eerste bocht, reed een saaie race en kon Verstappen geen moment aanvallen. "Het was erg eenzaam, ik kon niet veel doen aan de snelheid van Max. Ik had verwacht dat de Red Bulls twee tienden sneller zouden zijn, maar dat bleek wat meer te zijn in de race."

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff nam zijn verlies. "Het was de schade beperken voor Lewis. De auto was goed voor de derde plek, maar Lewis wist vast te houden aan plek twee. Dat was winst voor ons. We gaan naar Brazilië, waar we denken dichter bij Red Bull te zitten dan hier."

"Dit was zeker mijn mooiste podiumplek ooit. Op het podium staan bij je thuisrace is heel speciaal. Natuurlijk wilde ik meer. Ik wilde winnen of het team een 1-2 bezorgen. We zijn allemaal heel competitief, balen van een derde plek, maar vandaag is het een derde plek waar ik heel erg veel van geniet. Inhalen is heel moeilijk hier en het is jammer dat ik Lewis niet kon inhalen, want een tweede plek was zeker haalbaar."

Voor Verstappens teamgenoot Sergio Pérez was de race op eigen bodem er een die hij niet snel zal vergeten. Hij pakte voor de vijftiende keer een podiumplek, maar hij is de eerste Mexicaan ooit die dat doet tijdens de grand prix in Mexico.

"Daar geloof ik niet in. We moeten elke race ieder detail goed hebben en dat was bijvoorbeeld zaterdag niet zo. Dingen kunnen heel snel fout gaan. Het gaat heel spannend en opwindend worden tot het einde. Dit circuit in Mexico heeft ons altijd gelegen, maar ik verwacht dat dat volgende week in Brazilië wel anders zal zijn."

Verstappen won vier van de laatste zeven races, terwijl Hamilton in die periode maar een keer de hoogste plek op het podium mocht betreden. Ondertussen heeft de Nederlander zijn voorsprong in de strijd om de wereldtitel uitgebreid naar negentien punten. Het momentum ligt dus duidelijk bij de Red Bull-coureur, al wil hij daar zelf niks van weten.

Hamilton blijft strijdbaar, al lijkt de moed hem ook enigszins in de schoenen te zakken. "Er zijn nog steeds vier races te gaan, maar negentien punten is wel erg veel. Dit is al zijn negende overwinning dit jaar, dat zijn er veel. Vandaag waren ze superieur qua snelheid, als ze dat doorzetten dan zitten we in de problemen. Ik hoop dat we dichterbij komen volgende week."

Wolff toonde zich ook nog uiterst strijdbaar. "Ik ben realistisch, maar ik hou van het racen, want daarin kan alles gebeuren. Niemand van ons zal ooit de strijd opgeven. Er zijn nog vier races te gaan, we moeten gewoon blijven vechten. We hebben nog alles te winnen."