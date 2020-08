Gebiedsverbod voor dertien relschoppers in Utrecht Overvecht

Dertien relschoppers die gisteravond zijn opgepakt in de Utrechtse wijk Overvecht, mogen de wijk voorlopig niet in of moeten thuisblijven. De politie heeft 25 personen aangehouden bij ongeregeldheden in de wijk. Twee van hen zitten nog vast.

De relschoppers hebben een gebiedsverbod gekregen voor grote delen van de wijken Overvecht en Kanaleneiland. Zij mogen tussen 20.00 uur en 08.00 uur niet op straat komen. Het verbod geldt voor 15 dagen.

Gisteravond gooiden jongeren in de wijk Overvecht met stenen, vuurwerk en fietsdynamo's naar de politie. Een agent raakte hierbij lichtgewond. Dat was volgens locoburgemeester Van Hooijdonk aanleiding om een noodbevel af te geven. Ook werd de ME ingezet. Zo'n 25 mensen die niet naar de politie luisterden, werden opgepakt. Het gaat volgens de locoburgemeester "veelal om tieners, waarvan ongeveer de helft van buiten de wijk."

Burgemeester terug van vakantie

Vrijdagavond en -nacht veroorzaakten zo'n 250 jongeren rellen in de wijk Kanaleneiland. Er werd met vuurwerk gegooid, een winkelpui werd vernield en er werden bushokjes gesloopt. Ook werd een auto in brand gestoken. Achttien mensen zijn opgepakt.

Waarnemend burgemeester Den Oudsten van Utrecht komt vervroegd terug van zijn vakantie vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen avonden, schrijft RTV Utrecht.

In een brief aan de Utrechtse gemeenteraad schrijft locoburgemeester Van Hooijdonk dat met een noodbevel en inzet van de mobiele eenheid er gisteren zwaardere middelen zijn ingezet en dat er daardoor in Overvecht ook minder meldingen van overlast waren dan de avond ervoor in Kanaleneiland. "Het overall beeld is dat het rustiger was dan de avond ervoor. Feit blijft dat het gedrag van deze relschoppers onacceptabel is en niet te rechtvaardigen valt."

Van Hooijdonk zegt dat de lokale driehoek bestaande uit vertegenwoordigers van de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente ook vandaag weer actief is.