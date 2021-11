Ajax weet muur Go Ahead niet te slechten en lijdt opnieuw puntenverlies

Enkele dagen na de 3-1 zege op Borussia Dortmund en het bereiken van de knock-outfase in de Champions League heeft Ajax een nieuwe domper in de eredivisie te verwerken gekregen. Net als vorige week tegen Heracles Almelo werd het thuis tegen Go Ahead Eagles 0-0. Ajax blijft nog wel koploper in de eredivisie, op doelsaldo. Want PSV heeft inmiddels evenveel punten en Feyenoord kan de Amsterdammers zelfs voorbij. Erik ten Hag koos voor een ploeg met Davy Klaassen en Mohammed Kudus in de basis, Ryan Gravenberch nam plaats op de bank. De niet helemaal fitte Steven Berghuis zat niet bij de wedstrijdselectie. Onana op de bank Op de bank zat ook de van een dopingschorsing teruggekeerde doelman André Onana. De Kameroener speelde zijn laatste wedstrijd op 31 januari van dit jaar. Sinds 4 november zit zijn schorsing erop. Bekijk hieronder de reacties van de trainers Erik ten Hag en Kees van Wonderen:

Het duel speelde zich vanaf de eerste minuut af op de helft van de bezoekers, die in 31 eerdere ontmoetingen in de eredivisie nog nooit een punt uit Amsterdam mee hadden genomen. Ajax zocht geduldig naar een gaatje in de hechte defensie van de Eagles, maar tot grote kansen kwam het niet. Eerste schot op doel "We kunnen denk ik supertrots zijn op historisch punt", aldus Go Ahead-trainer Kees van Wonderen. "We stonden goed, daar hadden ze heel veel moeite mee." Na 34 minuten (en 75 procent balbezit) schoot Ajax voor het eerst op doel. Na een mooie aanval belandde de bal bij Dusan Tadic, die al vallend schoot. Go Ahead Eagles-doelman Warner Hahn redde. Voor de wedstrijd wordt afscheid genomen van Matthijs de Ligt:

