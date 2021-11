Verstappen deelt Hamilton dreun uit in titelstrijd Formule 1 met winst in Mexico

Max Verstappen is met nog vier races te gaan een stap dichter bij de wereldtitel in de Formule 1. Met een overwinning in de Grand Prix van Mexico deelde hij een dreun uit aan zijn twee concurrenten van Mercedes, die vanaf de eerste startrij aan de race mochten beginnen. Zijn naaste belager Lewis Hamilton werd tweede. Al in de eerste bocht stelde Verstappen orde op zaken, door zowel Hamilton als de van poleposition gestartte Valtteri Bottas voorbij te glippen. Het Autódromo Hermanos Rodríguez werd vooraf gezien als een domein voor de Red Bulls. En in de spannende strijd om het kampioenschap was het voor Verstappen dus zaak om zeker op deze baan geen steken te laten vallen, maar de kwalificatie was uitermate teleurstellend verlopen met een derde plaats.

Verstappen kreeg het publiek in Mexico-Stad meteen op de banken. En het werd nog mooier voor de fans toen zijn ploeggenoot Sergio Pérez na een pitstop van de Nederlander zeven rondjes aan de leiding mocht rijden voor eigen publiek. Het was echter Verstappen die de race van het begin tot het eind dicteerde en zijn voorsprong in de WK-stand uitbreidde tot negentien punten. Maar theoretisch is dat gat door Hamilton in één race weer te dichten. Bottas grote verliezer Een ongeluk zit in een klein hoekje, bleek bijvoorbeeld maar weer bij Bottas. De Fin was de grote verliezer van de dag, want na zijn mislukte start kreeg hij ook nog een tikje van Daniel Ricciardo. Bottas verloor veel terrein toen hij daarna over de baan spinde. En later in de race kostte een mislukte pitstop hem nog meer dure seconden. Hamilton zag op zijn beurt het gat met Verstappen al snel oplopen tot een seconde of acht, een ruime marge die door de Nederlander na zijn enige pitstop nog iets werd uitgebreid.

Max Verstappen (rechts) snelt de Mercedessen voorbij in de eerste bocht - ANP

Spannender was de strijd tussen Hamilton en Pérez voor de tweede plek. De Mexicaan ging van de topdrie veruit als laatste naar binnen, dus kon op nieuwere banden de druk op de zevenvoudig wereldkampioen in het laatste deel van de race flink opvoeren. Intussen stevende Verstappen zorgeloos af op zijn derde zege in Mexico, na eerder succes in 2017 en 2018. In die jaren was het al bijzonder dat een Nederlander überhaupt een race in de koningsklasse van de autosport kon winnen. Met de ongenaakbare Mercedessen op de baan leek die gedroomde wereldtitel nog ver weg. Maar de hegemonie dreigt na zeven jaar (zes keer Hamilton, een keer Nico Rosberg) toch echt te gaan worden doorbroken. Negentiende zege Verstappen Een race winnen is voor Verstappen na negentien keer, waarvan negen races in het huidige seizoen, de laatste maanden bijna een routineklus geworden. In blakende vorm kan hij de laatste vier wedstrijden tegemoetzien.

Max Verstappen en Sergio Pérez zijn de grote favorieten bij het Mexicaanse publiek - ANP