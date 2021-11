Identiteit festivalslachtoffers bekend, Travis Scott: ik had het niet door

Een 14-jarige scholier en basketballer, een 23-jarige psychologiestudent: van veel slachtoffers van het dodelijke drama op festival Astroworld in de VS is inmiddels de identiteit bekend. Op sociale media reageren rapper Travis Scott en zijn partner Kylie Jenner op het drama: het stel zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de ernst van de situatie. In het gedrang bij het uitverkochte concert in Houston kwamen acht mensen om het leven. Nog eens dertien gewonden liggen in het ziekenhuis, vijf van hen zijn minderjarig. Net als het jongste slachtoffer, de 14-jarige John Hilgert. Zijn familie omschrijft hem als een gedreven atleet en slimme jongen. Crowdfunding De 16-jarige Brianna Rodriguez overleed ook in de chaos van het optreden. Nabestaanden hebben een crowdfundingsactie op touw gezet voor de kosten van haar begrafenis. Een verslaggever van ABC13 twitterde een foto van Rodriguez:

ASTROWORLD VICTIMS IDED: Family confirms that 16-year-old Brianna Rodriguez, who attended Heights High School, died. Franco Patino, 21, who was studying mechanical engineering technology at the University of Dayton died as well, according to the university https://t.co/bw0ylrhtcN pic.twitter.com/NfeJ7rkTgY — Mycah Hatfield (@MycahABC13) November 7, 2021

Franco Patino was een 21-jarige techniekstudent in Ohio. Zijn universiteit maakte diens overlijden bekend via een verklaring. Ook psychologiestudent Rodolfo Angel Peña (23) overleefde het concert niet. Één overledene is nog niet geïdentificeerd. Daarom hebben de plaatselijke autoriteiten hulp ingeschakeld. Eerste rechtszaak aangespannen Diverse concertgangers zijn boos op de organisatie van Astroworld. Ze willen weten waarom Scott zijn volledige show lijkt te hebben afgemaakt - ondanks signalen uit het publiek. Het Amerikaanse muziekblad Billboard meldt dat de eerste rechtszaak inmiddels is aangespannen. Manuel Souza, die gewond raakte bij het festival, stelt Scott en organisatoren Scoremore en Live Nation aansprakelijk voor de geleden schade. Volgens zijn advocaat was de ramp het resultaat van het verlangen om winst te maken "ten koste van de gezondheid en veiligheid van concertgangers". Souza eist een schadevergoeding van 1 miljoen dollar. Er zaten 37 minuten tussen het moment dat de hulpdiensten een mass casualty incident registreerden en het einde van het optreden. Live Nation zegt dat kort na de oproep de promotor ermee heeft ingestemd om de show stil te leggen. Waarom dat niet is gebeurd, is onduidelijk, zegt de politie tegen de Houston Chronicle. Scott, die ook oprichter is van het festival, liet op Instagram weten dat hij de ernst van de situatie niet doorhad. Hij zegt er kapot van te zijn. "Mijn fans zijn alles voor me." Scott zegt dat hij de show had laten stoppen als hij iets gemerkt had van wat er gebeurde:

Travis Scott: 'Als ik er iets van gemerkt had, had ik de show gestopt' - NOS

"We zouden nooit zijn doorgegaan met filmen of optreden als we van de sterfgevallen hadden geweten", zegt Scotts partner Kylie Jenner op Instagram. De zwangere Jenner was bij het evenement aanwezig en plaatste ook een video ervan op sociale media. Volgens Amerikaanse media pauzeerde Scott vier keer zijn show. Op filmpjes is te zien dat fans verschillende keren vroegen om de show te stoppen:

Fans urged and pleaded with Travis Scott to stop the #ASTROFEST show amid the mass casualty event. He continues to sing. pic.twitter.com/xsBdX2Ew3x — Drama For The Girls (@dramaforthegirl) November 6, 2021