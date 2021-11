FC Utrecht spreekt van absolute schande na staken duel: 'Harde straffen opleggen'

"Dit is het tegenovergestelde van het steunen van het team en onze club", brieste directeur Thijs van Es via het clubkanaal. "Wij vinden het schandalig dat er massaal vuurwerk gegooid is in de richting van het veld, daar waar mensen zaten en spelers stonden. Het mag duidelijk zijn dat dit in niets is waar FC Utrecht voor staat."

Ook Feyenoord-AZ werd ontsierd door een incident. De Alkmaarder Owen Wijndal werd vanuit het publiek bekogeld met volle blikjes energiedrank. Dit seizoen stapelen de incidenten rond voetbalwedstrijden zich maar op, waardoor de roep om strengere handhaving steeds luider wordt.

Alles op camera

Bij FC Utrecht hebben ze inmiddels al actie ondernomen, want het wangedrag is door de camera's in Arnhem vastgelegd. Van Es: "Wij hebben de beelden inmiddels al ontvangen van onze collega's van Vitesse en gaan harde straffen opleggen aan de verantwoordelijken."

"Verder willen wij vanuit onze club onze excuses aanbieden voor het wangedrag van de minderheid in het uitvak, die zich supporter willen noemen van onze club."

Vitesse versloeg FC Utrecht met 2-1, bekijk hieronder de samenvatting van het duel: