Liverpool verliest bij West Ham en laat gat vallen met koploper Chelsea

Virgil van Dijk en Liverpool hebben in de Premier League de kans om vlak achter koploper Chelsea te kruipen, laten liggen. West Ham United was de Reds in Londen met 3-2 de baas.

Doelman Alisson leidde de nederlaag in door de bal bij een hoekschop in eigen doel te slaan. Hij werd licht gehinderd, maar de treffer bleef staan. Trent Alexander-Arnold maakte er vlak voor rust met een secuur gerichte vrije trap 1-1 van.

Aandringen

Liverpool drong na rust aan, had kansen, maar liep in het mes. Pablo Fornals rondde een counter af en Kurt Zouma kopte bij de tweede paal raak uit een corner. Divock Origi wist uit de draai knap 3-2 te maken.

In de extra tijd lieten Sadio Mané en Origo nog kansen op de gelijkmaker onbenut.