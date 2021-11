Ziekenhuisbestuurder Limburg: 'Schaal grote evenementen zoals carnaval af'

"Het is in Limburg echt ongelooflijk druk", zegt Mertens, die ook voorzitter van van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC is. "We hadden afgelopen weken al opnamestops in andere ziekenhuizen in Limburg. Dat geeft natuurlijk een enorme ontwrichting in onze provincie."

Donderdag is het de 11de van de 11de, de officiële aftrap van het carnavalsseizoen. Normaal een groot feest, maar in het midden en noorden van Limburg zijn wegens de vele coronabesmettingen de festiviteiten al afgelast . In Noord-Brabant en een deel van Zuid-Limburg zijn ze dat niet van plan. Helen Mertens, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in Limburg, roept bestuurders nu op om grootschalige evenementen, zoals de carnavalsfeesten in Zuid-Limburg, af te schalen.

In Den Bosch pakken ze het anders aan. Daar zijn 25.000 polsbandjes verkocht , waarmee je toegang hebt tot 70 plekken waar je kan feesten. "We weten precies hoeveel mensen komen", zegt burgemeester Jack Mikkers. "De rest is niet welkom en houden we ook tegen. Normaal zijn het 60.000 mensen, dit is het maximale wat ik met mijn gereedschapskist kan doen."

Als hij de evenementen niet door zou laten gaan, zegt Mikkers, dan gaat de horeca nog steeds open. "Dan krijgen we een ongecontroleerde situatie in de stad. Dat betekent dat ik afhankelijk ben van individuele horecaondernemers, of zij meewerken met het toegangsbewijs. Dat risico vond ik te groot. Nu zijn er acht plekken afgezet om te feesten."

Als je besluit dat deze carnavalsfeesten niet door mogen gaan, dan moet je volgens Mikkers ook andere maatregelen nemen. "Dan moet je ook stoppen met voetbalwedstrijden", zegt hij. "Of de horeca sluiten. Dan is het wel gelijke monniken, gelijke kappen."

Tegelijkertijd maken artsen, zoals ook Mertens in Limburg, zich ernstig zorgen. "Ik heb die zorgen ook", zegt Mikkers. "Hier is ook een stijging in de ziekenhuizen. Voor ons zijn het ook spannende tijden. Ik denk dat we allemaal een knoop in de buik hebben van de situatie zoals die zich nu ontwikkelt. Het belangrijkste is dat mensen zich houden aan de basismaatregelen en zich laten vaccineren."

Voor ziekenhuisbestuurder Mertens in Maastricht is de maat al vol. "We zitten met hoge besmettingscijfers en een hoog ziekteverzuim in de zorgorganisaties. Er is geen ruimte meer in de Limburgse ziekenhuizen. En we zien dat ondanks alle goede bedoelingen, ook door druk in de andere provincies, het verspreiden van Limburgse patiënten over de rest van het land, maar heel beperkt is. Dus we verwachten echt nu hulp van de rest van het land."