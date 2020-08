Verstappen baalt van teamstrategie: 'Ik ben niet achterlijk'

Ook al weet hij maar al te goed dat het hem de overwinning in de Grand Prix van Spanje niet zou hebben opgeleverd, toch baalt Max Verstappen na zijn tweede plaats ervan dat zijn team Red Bull hem te lang liet wachten op een bandenwissel.

"Ik riep al drie, vier ronden dat mijn banden op waren. Ik ben niet achterlijk", zegt hij bij Ziggo Sport. "Ze waren bang dat ik in de drukte terecht zou komen, maar als je zo veel sneller bent.... Met nieuwe banden haal je iedereen zo in."

Over de boordradio liet Verstappen meermalen zijn ongenoegen blijken. "Voor mijn gevoel was het twee ronden te laat, ik heb daar veel tijd verloren. Na die wissel heb ik mijn eigen wedstrijd gereden. Valtteri Bottas kon mij niet echt aanvallen."

Passeren van Bottas bij start was cruciaal

Ruim achter Mercedes-kopman Lewis Hamilton werd Verstappen tweede, nadat hij bij de start Bottas voorbij was gegaan. "Dat was cruciaal. Ik ben heel blij met de tweede plaats, we hadden duidelijk niet de snelheid van Lewis."