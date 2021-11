Geblunder, een wereldgoal en vuurwerk op het veld bij zege Vitesse op Utrecht

Maar die pech riep Utrecht over zichzelf af. Zelf blunderde aanvoerder Willem Janssen immers na zes minuten al grof, door de bal vanaf de zijlijn zomaar in de voeten te schuiven van Nikolai Baden Frederiksen. "Ik denk dat ik de bal gewoon weg moet rossen, ik kies voor de voetballende oplossing", zei de Utrecht-aanvoerder schuldbewust. Dankbaar omspeelde de Deense aanvaller daarna doelman Paes.

De bezoekers zullen vooral ook balen van het moment waarop de oud-speler van de club die toverbal van zijn rechtervoet liet vertrekken. Het was al ver in de extra tijd van de eerste helft. En misschien was die 2-0 stiekem ook wel een mislukte voorzet van Bazoer, die weg leek te glijden toen hij eigenlijk aanvaller Loïs Openda wilde bereiken.

Absoluut hoogtepunt was een wereldgoal van Riechedly Bazoer, die Utrecht-keeper Maarten Paes van grote afstand met een lob te grazen nam.

Het is lang niet zo sprankelend als vorig seizoen wat Vitesse op de mat legt, maar met een negatief doelsaldo (-5) staan de Arnhemmers gewoon keurig vijfde in de eredivisie. Een slap en ongeconcentreerd FC Utrecht werd eenvoudig verslagen (2-1) tijdens de clash tussen de twee subtoppers.

Vitesse had nog een spectaculaire Europese pot tegen de sterren Tottenham Hotspur in de benen. Maar het leek wel alsof Utrecht die fysieke inspanning nog te boven moest komen.

Zo geeft het team dat Ajax en Feyenoord dit seizoen versloeg opnieuw niet thuis op vreemde bodem. Tegen FC Groningen, FC Twente, AZ en Vitesse is de schamele oogst één punt, terwijl dat juist de wedstrijden zijn waarin moet worden geoogst om bovenin een rol van betekenis te spelen.

Utrecht dramatisch in uitduels

Janssen had zijn blunder nog kunnen herstellen, maar kopte een paar minuten later naast. En Bart Ramselaar, vorige week nog goed voor een hattrick, knalde vrij voor Markus Schubert recht op de Arnhemse keeper.

"De eerste helft hebben we fantastisch gespeeld", blikte Letsch vol tevredenheid terug op de beste 45 minuten die hij zijn ploeg dit seizoen zag spelen. Op een schoonheidfoutje na zag hij Vitesse ook na rust niet meer in de problemen komen.

Keeper Schubert kreeg rood tijdens het verloren duel (3-2) in de Conference League en trok ook nu de aandacht in negatieve zin naar zich toe. Een mislukte voorzet van Arthur Zagre zeilde richting het doel, waarna Schubert de bal een kwartier voor tijd kinderlijk door zijn handen liet glippen.

Vuurwerk op het veld

Collega Paes hield Vitesse aan de andere kant van een derde treffer door eerst een kopbal van Danilho Doekhi en daarna ook nog de rebound van Patrick Vroegh uit zijn doel te houden.

Liefst dertien minuten extra tijd werden er bijgetrokken. Want het was niet alleen een wedstrijd van lelijke fouten, met het gedrag van de Utrecht-aanhang was het ook buiten de lijnen een middag om snel te vergeten. Na de talloze incidenten met supporters van de laatste weken werd er kort na rust een grote hoeveelheid vuurwerk op het veld gegooid.

"Wij hebben fantastische supporters. Maar dit lijkt wel een georganiseerde actie. Dit is vandalisme", baalde Janssen van het wangedrag in het Utrecht-vak, op de toch al zo frustrerende middag voor zijn club. "Het was echt een rotmiddag."