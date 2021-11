Supersub Dessers bezorgt Feyenoord tegen AZ opnieuw zege in blessuretijd

Het Feyenoord van Slot begon fel aan het duel en kreeg direct kansen om snel op voorsprong te komen. Na slordig balverlies van Jordy Clasie kon Bryan Linssen oog in oog met doelman Peter Vindahl de fout niet afstraffen. Niet veel later schoot Sinisterra snoeihard op de paal.

Het duel was een weerzien tussen trainers Arne Slot en Pascal Jansen. Huidig Feyenoord-trainer Slot werd eind vorig jaar door AZ aan de kant gezet nadat de clubleiding erachter kwam dat hij met Feyenoord had gesproken. Assistent Jansen nam vervolgens de taken van Slot over in Alkmaar

Direct na rust dacht Feyenoord met een knap afstandsschot van Linssen de verdiende voorsprong te pakken, maar de aanvaller stond buitenspel.

De tweede helft was aanvankelijk een stuk minder aantrekkelijk dan de eerste. Vermoeidheid leek beide ploegen parten te spelen na een week met Europese duels. Zeker bij de Rotterdammers ging het niet zo makkelijk meer als voor rust.

Kansen AZ

Halverwege de tweede helft kreeg AZ meer grip op het duel. Na een voorzet van Jesper Karlsson moest Bijlow redding brengen toen Tijjani Reijnders vrij kon inschieten. Ook in de rebound kregen Vangelis Pavlidis en Reijnders de bal niet in het doel. Niet veel later belandde een schot van Karlsson op de paal.

Met supersub Dessers in de ploeg begon Feyenoord aan een slotoffensief. De Belg kreeg een grote kans, maar maaide over de bal heen. In de extra tijd was het toch raak. Hij schoot bekeken door de benen van Hatzidiakos en langs Vindahl.

Dessers heeft nu vier keer gescoord dit seizoen in de eredivisie. Alle vier keer in de 92ste minuut.