Nageeye stelt zichzelf teleur met vijfde plaats in marathon New York; Korir wint

Keniaan Korir zegeviert in marathon New York, Nederlander Nageeye wordt vijfde

Daarmee zag Nageeye tijdens de 50ste editie van 'New York' een droom in rook opgaan. In de aanloop naar de marathon door de vijf stadswijken van de metropool blaakte hij van het zelfvertrouwen. Het resultaat van de Spelen transformeerde hem tot een man die groot durft te denken.

"Je kunt wel heel veel trainen, maar dat maakt het verschil niet. Het gaat om resultaten. Dat ik in Tokio nog zoveel energie overhad bij de finish, heeft me heel veel vertrouwen gegeven. Ik ben pas tevreden als ik win. Alleen dan heb ik mijn doel behaald."

Mijlpaal Jepchirchir

Topprestaties komen evenwel niet op bestelling, zo ondervond Nageeye in New York eens te meer. Waar bij de vrouwen olympisch kampioene Peres Jepchirchir ook in Central Park als eerste door het finishlint liep in een tijd van 2.22.39 en daarmee de eerste vrouw werd die na de Spelen ook zegevierde in New York, kwam Nageeye in het spel om de knikkers nauwelijks voor.